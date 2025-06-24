В Сочи восстановили работу транспорта после ночной непогоды

В Сочи восстановили движение транспорта и работу инфраструктуры после ночного ливня с градом, когда в Адлере за час выпало 55 мм осадков. Об этом сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Утром на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям с главами районов обсудили обстановку в городе после ночной непогоды. Вчерашний ливень с градом привел к подтоплениям участков федеральной автотрассы.

Аварийные бригады дорожников и городских предприятий работали слаженно. К утру проезжую часть практически полностью осушили и запустили обычное движение.

От жителей поступило около двадцати обращений с улиц Мостовой, Чкалова, из Молдовки и Нижней Шиловки, где вода затопила некоторые дворы. Власти организуют мониторинг и выясняют, какая помощь требуется горожанам.

До конца дня планируют завершить основные работы по наведению санитарного порядка, убрать иловые наносы и штормовой мусор на побережье.

Вся городская инфраструктура функционирует в штатном режиме. Общественный транспорт вышел на линию, расписание аэропорта восстановлено, поезда идут по графику.

Пляжи временно закрыты для купания из соображений безопасности — на море волнение до трех баллов. Метеорологи прогнозируют улучшение погоды, однако режим повышенной готовности пока сохраняется.

На курорте сохраняется штормовое предупреждение, однако метеорологи считают, что повторение ливней маловероятно. До конца недели в Сочи прогнозируется солнечная и теплая погода с температурой воздуха до +33 градусов. Температура воды в море составит около +20 градусов.

Администрация курорта настоятельно рекомендует отдыхающим проявлять осторожность и следить за официальными уведомлениями о возобновлении купального сезона.

«Ъ-Сочи» писал, из-за ухудшения погодных условий сочинский аэропорт не смог принять семь рейсов: пять из них были перенаправлены в Минеральные Воды, два — во Владикавказ. Вечером 23 июня и ночью 24 июня также зафиксировано временное подтопление дороги между Адлером и центром города из-за гроз и ливней.

Мария Удовик