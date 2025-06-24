На Дону самыми востребованными специалистами оказались менеджеры по продажам

По итогам первых шести месяцев 2025 года в Ростовской области самыми востребованными специалистами оказались менеджеры по продажам и продавцы-консультанты. Об этом сообщает пресс-служба портала hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Первое место по востребованности заняли менеджеры по продажам и работе с клиентами — 9 тыс. вакансии. На втором и третьем оказались продавцы-консультанты, продавцы-кассиры и операторы call-центров 8,5 и 5,2 тыс. вакансий соответственно.

В двадцатку востребованных специалистов в регионе в этом году вошли также бухгалтеры, водители, повара, пекари и кондитеры, разнорабочие и ряд других представителей рабочих профессий.

Мария Хоперская