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На Дону самыми востребованными специалистами оказались менеджеры по продажам

По итогам первых шести месяцев 2025 года в Ростовской области самыми востребованными специалистами оказались менеджеры по продажам и продавцы-консультанты. Об этом сообщает пресс-служба портала hh.ru.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Первое место по востребованности заняли менеджеры по продажам и работе с клиентами — 9 тыс. вакансии. На втором и третьем оказались продавцы-консультанты, продавцы-кассиры и операторы call-центров 8,5 и 5,2 тыс. вакансий соответственно.

В двадцатку востребованных специалистов в регионе в этом году вошли также бухгалтеры, водители, повара, пекари и кондитеры, разнорабочие и ряд других представителей рабочих профессий.

Мария Хоперская

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