В Ульяновской области на развитие туристической инфраструктуры направят 450 млн рублей

По результатам конкурсного отбора инвестпроектов по строительству модульных некапитальных средств размещения три проекта Ульяновской области получат федеральную поддержку в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Они получат субсидии на строительство или возмещение части затрат при возведении объектов, сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что всего регион получит более 118 млн руб. из федерального бюджета в 2025-2027 гг. Объем частных вложений составит почти 330 млн руб.

Три круглогодичных многофункциональных комплекса для отдыха создадут в Ульяновске, Старомайнском и Чердаклинском районах. Согласно проектам, планируется ввести порядка 100 номеров.

Руфия Кутляева