На выходных сочинские полицейские доставили в отделы 738 человек

Сочинские полицейские доставили в отделения 738 человек в ходе операции «Правопорядок», которая прошла в выходные дни во всех районах курорта. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Масштабные рейды по профилактике правонарушений и преступлений в общественных местах проводились в вечернее и ночное время. Все участники операции предварительно прошли специальный инструктаж.

В результате мероприятия проверили более 200 лиц, состоящих на профилактических учетах. Составили 571 административный протокол, из которых 304 — за нарушения правил дорожного движения.

На улице в позднее время без родителей находились 26 подростков. Задержали двух граждан, которые числились в розыске. Раскрыли 16 преступлений.

В масштабном мероприятии участвовали сотрудники сочинской полиции, Госавтоинспекции, Росгвардии, а также казаки и дружинники.

«Ъ-Сочи» писал, что в ходе масштабной проверки стройки в Центральном районе Сочи силовики выявили 35 человек, нарушивших миграционное законодательство и не вставших на воинский учет после получения гражданства. Задержанных доставили в военкомат и полицию для дальнейших процедур.

Мария Удовик