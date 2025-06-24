Количество зарегистрированных наркоманов в Удмуртии снизилось на 5% за пять лет

Количество находящихся под наблюдением наркоманов в Удмуртии снизилось на 5% за последние пять лет, сообщили в региональном минздраве. За 2024 год с учета в наркологическом диспансере сняли 730 пациентов с таким диагнозом: всего их насчитывалось 4,8 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Республиканский наркологический диспансер Удмуртии Фото: Республиканский наркологический диспансер Удмуртии

«У таких людей (наркоманов.— “Ъ-Удмуртия”) нарушается мышление, снижается интеллект и память. Употребление наркотиков вызывает изменения психики, аналогичные появляющимся при шизофрении: замкнутость, обеднение эмоциональных реакций, расстройства восприятия, двигательные нарушения»,— отмечает и.о. главврача республиканского наркодиспансера Андрей Иванов.

Заведующая отделением реабилитации республиканского наркодиспансера Елена Иванова объясняет — для возвращения к нормальной жизни необходим комплексный подход, важно учитывать физические, психологические и социальные аспекты жизни пациентов. «Нельзя просто “почистить кровь” и отпустить пациента. Нужно менять его мышление, окружение, привычки. Это длительный процесс, но без этого рецидив почти неизбежен»,— рассказывает она. Лечение и реабилитацию проводит мультидисциплинарная бригада врачей и психологов.

Напомним, средний возраст умерших от алкоголизма и наркомании жителей Удмуртии в 2024 году составлял 52,1 года. Это на 28% ниже средней продолжительности жизни в регионе.