В Ярославской области в мае вновь замедилась инфляция

В Ярославской области в мае 2025 года цены выросли на 0,82% по сравнению с апрелем, сообщило ярославское управление Банка России со ссылкой на Росстат. Годовая инфляция снизилась до 10,48% (10,64% в апреле), что выше общероссийского уровня в 9,88%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Наибольший рост цен зафиксирован в секторе услуг (+1,58%). Продовольственные и непродовольственные товары подорожали на 0,71% и 0,15% соответственно. В целом за год продовольствие подорожало значительно больше, чем непродовольственные товары.

С учетом сезонности, цены в мае росли быстрее, чем в апреле, что связано с высоким спросом, опережающим предложение. Производители и поставщики продолжают повышать цены из-за увеличения затрат на производство, зарплаты и логистику. Банк России планирует вернуть инфляцию к целевому уровню в 4% к 2026 году, что потребует длительного сохранения высоких ставок.

Антон Голицын