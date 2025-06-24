Жителя Туапсе задержали за попытку вступить в украинскую военную группировку

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю арестовали жителя Туапсе, который планировал вступить в украинское военизированное формирование для участия в боевых действиях против российских вооруженных сил. Об этом пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оперативно-разыскные мероприятия показали, что подозреваемый самостоятельно инициировал контакт с представителем украинского военизированного формирования, которое признано террористической организацией и запрещено в России. Представитель группировки занимался набором и подготовкой добровольцев для боевых действий против российской армии.

«Получив необходимые инструкции от куратора, злоумышленник предпринял попытку покинуть территорию страны, в ходе которой был задержан сотрудниками управления»,— сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю.

Против фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности террористической организации). Расследование продолжается.

«Ъ-Сочи» писал, что в Туапсе арестован 34-летний местный житель по подозрению в государственной измене — по данным ФСБ, он переводил средства в криптовалюте на поддержку украинских военизированных формирований, признанных террористическими в РФ. В ходе обысков у него изъяли незарегистрированное оружие, прицелы и наркотики; по ст. 275 УК РФ ему может грозить пожизненное заключение.

Мария Удовик