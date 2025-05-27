На Среднем Урале годовая инфляция в апреле снизилась до 11,2%

Годовая инфляция в Свердловской области в апреле снизилась до 11,2%, по сравнению с 11,4% в марте. Продукты дорожают медленнее, а некоторые товары даже дешевеют, сообщили в Уральском главном управлении Центробанка РФ.

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Одним из факторов снижения цен стало увеличение производства на птицефабриках, что привело к удешевлению яиц. Также подешевели сливочное и растительное масла, а сдерживать стоимость гречки и риса удается благодаря запасам рекордных урожаев последних лет.

Укрепление рубля и снижение спроса на фоне охлаждения потребительского кредитования способствовали снижению цен на электронику, компьютеры, оборудование и инструменты. Подержанные импортные автомобили и автошины продолжили дешеветь. Ездить в другие страны стало дешевле, особенно в Египет и ОАЭ, где цены снизились сильнее обычного для апреля.

Однако в сфере услуг наблюдается обратная тенденция. Билеты в театры и кино, экскурсионные туры, услуги пассажирского транспорта и медицинские услуги дорожают. Основными причинами роста цен на Урале являются увеличение затрат бизнеса на аренду, оплату труда, сырье, материалы и транспортировку, а также высокий потребительский спрос, который опережает предложение.

Как и в целом по стране, в апреле цены в Свердловской области росли слабее, чем в марте, но в пересчете на год они по-прежнему растут темпами выше 4% — цели, которую установил Банк России.

Напомним, в марте сильнее всего цены выросли на поездки на Черноморское побережье, кофе, сыр, рыбу, но подешевели яйца, фрукты, электроника.

Ирина Пичурина