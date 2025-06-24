Синташтинский археологический комплекс восстановят на президентский грант

Благотворительный фонд «Аркаим» получил грант президента РФ в размере 3,5 млн руб. на продолжение восстановления Синташтинского археологического комплекса. Общая стоимость работ составляет 6,8 млн руб., сообщает пресс-служба историко-археологического музея-заповедника «Аркаим», который выступает ключевым партнером проекта.

Работа начнется в ближайшее время. До конца года на Синташтинском комплексе планируется завершить начатое в прошлом году обустройство туристической тропы. В том числе здесь установят дополнительные информационные стенды, а на территории парка площадью 32 га и на роднике «Пряткины ямы» проведут субботники.

Кроме того, продолжится исследовательская работа. В конце июля команда проекта вместе с волонтерами возобновят раскопки Большого Синташтинского кургана в его юго-западной части. Также планируется создание выставки «Синташта: древнее наследие Южного Урала», которую можно будет увидеть в музее-заповеднике «Аркаим» и доме культуры Брединского района. Для Брединского историко-краеведческого музея будет создана коллекции реплик предметов. Помимо этого, планируется цикл видеороликов об археологическом комплексе. Съемки пройдут во время полевых работ.

Это уже третий президентский грант фонда «Аркаим». Первые два конкурса выиграли в 2022 и 2024 годах. Тогда были созданы реконструкции курганов и погребальных сооружений, разработана автомобильная экскурсия «Синташта: мир древних индоевропейцев», началось обустройство экотропы, приведена в порядок территория родника «Пряткины ямы».