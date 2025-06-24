Курское НПО «Композит» запустило производство элементов трубопроводов за 270 млн

Курское ООО НПО «Композит» запустило в Курске производство комплектующих для промышленных трубопроводов — задвижек с ручным, электроавтоматическим или пневмоавтоматическим управлением. Объем инвестиций в проект составил 270 млн руб. 180 млн из них предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа, 20 млн — региональный фонд развития промышленности. Об этом сообщили в ФРП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комплектующие для промышленных трубопроводов, которые будет выпускать НПО «Композит»

Фото: предоставлено НПО «Композит» Комплектующие для промышленных трубопроводов, которые будет выпускать НПО «Композит»

Фото: предоставлено НПО «Композит»

Проектная мощность производства — 800 единиц арматуры в год. «Композит» планирует занять до 14% отечественного рынка, рассчитывая на доли ушедших иностранных поставщиков.

Также компания планирует поставлять часть выпускаемой арматуры в Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Египет, Индию, Монголию, Судан. Среди основных потребителей — предприятия горнодобывающего и горноперерабатывающего сектора, отрасли гидромеханизации, производители стройматериалов и химической продукции.

По данным Rusprofile, ООО НПО «Композит» было учреждено в Курске в октябре 2012 года для производства резиновых изделий. Уставный капитал — 2,6 млн руб. 74% компании принадлежит Сергею (Александровичу) Дегтяреву, 25% — Владимиру (Александровичу) Дегтяреву, 1% — Александру (Владимировичу) Дегтяреву. Гендиректор — Максим Козявин, директор — Виктор Иванов. По итогам 2021 года предприятие получило выручку в 2,6 млрд руб. и чистую прибыль в 77 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются.

О темпах промышленного производства в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова