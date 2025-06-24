В Ростовской области на обустройство спортивных площадок потратят 30 млн рублей

На строительство десяти малых площадок ГТО в Ростовской области потратить 30 млн руб. Из них 24,9 млн руб. — из федерального бюджета, 4,9 млн. — из регионального и 200 тыс. руб — из бюджетов муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Спортплощадки появятся в Багаевском, Волгодонском, Кашарском, Красносулинском, Куйбышевском, Милютинском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах. Во всех этих муниципалитетах выполнено устройство основания площадок, ведутся работы по монтажу спортивного оборудования. Завершить работы на всех площадках планируется до конца этого года.

Спортивные зоны будет оборудованы гимнастическими скамьями, мишенями, перекладинами, турниками, «шведской стенкой», брусьями, уличными силовыми и кардиотренажерами. На площадках смогут заниматься и горожане с ограниченными возможностями здоровья.

Наталья Белоштейн