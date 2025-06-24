В Ярославле может появиться четвертый официальный пляж

Пляж в районе Павловской рощи в Ярославле может стать официальным. Об этом стало известно на открытом совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Петерсон Фото: Дарья Петерсон

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в городе официальными признаны пляжи Заволжский на Тверицкой набережной и Дзержинский на Первой Норской, а также в парке Подзеленье. Вместе с тем ежегодно жители используют как пляж территорию в районе Павловской рощи.

«На сегодняшний день Центром гражданской защиты проведено водолазное обследование акватории береговой линии Волги от границы санитарной зоны водоканала вверх по течению до границ лодочной станции. И если будут соответствующие положительные результаты, то будем дальше проводить работу, чтобы согласовать возможность организации на данном участке дополнительного пляжа»,— пояснил начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и территориальной безопасности мэрии Ярославля Александр Белозеров.

Мэр Ярославля Артем Молчанов подчеркнул, что на настоящий момент территория не приспособлена для отдыха жителей.

«Никакого решения о том, что эта территория является сегодня официальным пляжем, нет. Пока мы не обследуем территорию и дно, не сделаем безопасные условия, не обеспечим территорию спасательными средствами. Будут соответствующие заключения — будем принимать решения. Не случайно территорию на протяжении многих лет в официальные пляжи не включали»,— сказал господин Молчанов.

По словам главы Дзержинского района Екатерины Мусиновой, там уже были случаи с летальными последствиями. В настоящее время на неофициальном пляже проводятся регулярные рейды.

Алла Чижова