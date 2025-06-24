В Приморье возбуждено дело после массового отравления студентов колледжа

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, до двух лет лишения свободы) по факту заражения студентов и работников Дальнегорского индустриально-технологического колледжа.

По данным прокуратуры региона, 22 мая текущего года восемь студентов колледжа обратились к медикам с симптомами отравления. Всего, как установлено в результате эпидемиологического расследования, норовирусной инфекцией заразились девять учащихся и девять работников колледжа. «Проверкой выявлены многочисленные нарушения при организации питания учащихся. Среди них — несоблюдение требований к эксплуатации общественных помещений, нарушение порядка хранения готовой продукции, отсутствие необходимых средств гигиены»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Возбуждены также дела об административных правонарушениях по ст. 6.3, 6.4, 6.6, 14.43 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований в области обеспечения благополучия населения, эксплуатация общественных помещений при организации питания, нарушение требований технических регламентов).

Прокуратура намерена контролировать вопросы взыскания в пользу пострадавших студентов морального вреда и денежных средств, затраченных на их лечение.

Алексей Чернышев, Владивосток