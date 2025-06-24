Мошенники украли у жителя Волгодонска 3,5 млн рублей

В Волгодонске мошенники украли у 34-летнего местного жителя более 3 млн руб. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Злоумышленники представились потерпевшему сотрудниками портала государственных услуг. Они сообщили ему об утечке персональных данных и переключили якобы на специалиста Центробанка. Тот убедил жертву в том, что мошенники пытаются снять с его счета денежные средства, поэтому их нужно перевести на «безопасный» сберсчет. Таким образом, пострадавший перевел по указанным реквизитам 3,5 млн руб.

Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества (ч.4 ст. 159 УК РФ). признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Мария Хоперская