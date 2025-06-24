В Астраханской области фирма выплатила 500 тыс. за коррупционное правонарушение

В Астраханской области по постановлению прокуратуры коммерческую организацию обязали оплатить штраф в размере 500 тыс. руб. за коррупционное правонарушение. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура ЗАТО г. Знаменск выяснила, что в декабре 2022 года представители фирмы передали главе муниципального учреждения 212,5 тыс. руб. в качестве незаконного вознаграждения. За эти деньги тому предстояло обеспечить беспрепятственное заключение муниципального контракта на поставку оборудования для городской котельной.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство возбудило в отношении фирмы дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ. Организация оплатила штраф в размере 500 тыс. руб., были конфискованы денежные средства в размере взятки. Ранее суд в отношении взяткополучателя вынес обвинительный приговор.

Павел Фролов