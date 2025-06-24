Приговор экс-директору пермского фонда «Содействие XXI век» вынесут заочно

Ленинский райсуд Перми удовлетворил ходатайство прокурора края Павла Бухтоярова о возобновлении рассмотрения уголовного дела в отношении Елены Найдановой, бывшего директора фонда «Содействие XXI век», обвиняемой в хищении 67,7 млн руб. В июле 2023 года госпожа Найданова была объявлена сначала в федеральный, а потом и в международный розыск. На тот момент Елена Найданова вместе с экс-зампредседателя правительства региона Еленой Лопаевой были подсудимыми по делу, которое рассматривалось в том же суде. Как считают следствие и гособвинение, в 2017-2019 годах они растратили деньги фонда, выведя их под видом оплаты различных мероприятий, которые фактически не проводились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

После объявления подсудимой в розыск ее уголовное дело было выделено в отдельное производство, его рассмотрение суд приостановил. Выяснилось, что 9 июля 2023 года Елена Найданова вылетела из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) в Дубай. С тех пор в о ее местонахождении российским правоохранительным органам ничего не известно. В международный розыск по линии Интерпола госпожа Найданова была объявлена 3 августа 2023 года. Как следует из ходатайства прокурора, по запросу коллег из России национальные бюро Интерпола ОАЭ, Сербии и Болгарии провели мероприятия по поиску разыскиваемой, но они положительных результатов не дали. Интересно, что силовики из Французской Республики на запрос МВД РФ не ответили.

Прокурор мотивировал свое ходатайство тем, что местонахождение Елены Найдановой до сих пор не установлено, на территорию РФ она не возвращалась. При этом ч. 5 ст. 247 УПК, что в исключительных случаях рассмотрение уголовного дела судом может проводиться без участия подсудимого, если он находится за пределами страны и не был привлечен к ответственности на территории другого государства. Первое заседание по делу назначено на 4 августа.