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На строительство тепличного комбината в Аксайском районе выделили 23 млрд рублей

В Аксайском районе продолжается строительство самого крупного в регионе тепличного комбината. Об этом сообщает минсельхозпрод Ростовской области.

Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

На инвестиционной площадке ООО ТК «Ольгинский» идут строительно-монтажные работы. Подрядчик занимается остеклением тепличных блоков, установкой оборудования и системы зашторивания. Проект предусматривает строительство многопролетных теплиц общей площадью 33 га, встроенное рассадное отделение. Планируемый объем производства — 43 тыс. т в год. Основная культура для выращивания – огурец.

Инвестиции в проект составят 23 млрд руб., будет создано порядка 600 новых рабочих мест.

Мария Хоперская

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