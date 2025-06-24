На строительство тепличного комбината в Аксайском районе выделили 23 млрд рублей

В Аксайском районе продолжается строительство самого крупного в регионе тепличного комбината. Об этом сообщает минсельхозпрод Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

На инвестиционной площадке ООО ТК «Ольгинский» идут строительно-монтажные работы. Подрядчик занимается остеклением тепличных блоков, установкой оборудования и системы зашторивания. Проект предусматривает строительство многопролетных теплиц общей площадью 33 га, встроенное рассадное отделение. Планируемый объем производства — 43 тыс. т в год. Основная культура для выращивания – огурец.

Инвестиции в проект составят 23 млрд руб., будет создано порядка 600 новых рабочих мест.

Мария Хоперская