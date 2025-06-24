«Атлетико» завершил выступление на клубном чемпионате мира по футболу

Мадридский «Атлетико» не смог выйти в play-off клубного чемпионата мира, который проходит в США. Команда заняла третье место в группе B.

В заключительном туре группового этапа «Атлетико» обыграл бразильский «Ботафого» со счетом 1:0. Гол забил Антуан Гризманн. Французский «Пари Сен-Жермен», который также играет в группе В, одержал победу над американским «Сиэтл Саундерс» — 2:0. Забитые мячи на счету Хвичи Кварацхелии и Ашрафа Хакими.

Из группы B в 1/8 финала турнира вышли ПСЖ и «Ботафого», занявшие первое и второе места соответственно. Команды набрали шесть очков. У «Атлетико» такое же количество баллов, однако «Ботафого» опередил мадридцев за счет разницы забитых и пропущенных мячей. «Сиэтл» завершил выступление на турнире, не набрав ни одного очка.

Ранее в play-off вышли мюнхенская «Бавария», бразильский «Фламенго», английский «Манчестер Сити» и итальянский «Ювентус». Матчи первого раунда play-off пройдут с 28 июня по 1 июля.

Впервые в клубном чемпионате мира принимают участие 32 команды. Финальный матч пройдет 13 июля.

Таисия Орлова