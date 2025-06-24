«Интенсивность бронирования упала»

Закрытие воздушного пространства рядом с Ираном и Израилем из-за обострения конфликта двух стран вызвало перебои в расписании полетов и усложнило маршруты следования туристических авиабортов, фиксируют в Ассоциации туроператоров России. Генеральный директор нижегородской туристической компании «Роза ветров» Мария Свиридова прокомментировала «Ъ-Приволжье», повлияло ли это на выбор региональных путешественников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— Пока никаких заметных перемен мы не наблюдаем. Те туристы, которые собирались ехать в ближайшее время, например в район Ближнего Востока или в туры со стыковками через Дубай, Катар или другие арабские государства, может быть, призадумались. Действительно, в этом смысле интенсивность звонков и запросов на бронирование сейчас упала. Но это может быть и сезонная тишина: те, кто планировал путешествие в начале лета — уже все купили, а те, кто в конце, — еще не обратились.

Нельзя однозначно сказать, что что-то изменилось именно в предпочтениях. Если говорить о пляжных заграничных направлениях, чаще всего нижегородцы по-прежнему бронируют туры в Турцию, Египет. Турция не входит в бассейн Персидского залива, и тут никаких колебаний спроса не произошло. Туры в Египет сейчас включают более долгий перелет, авиакомпаниям приходится огибать неблагополучные регионы. И здесь мы заметили спад по сравнению с бронированием этого направления весной.

Интерес к черноморскому побережью, по нашим данным, ниже, чем в прошлом году. Что касается Абхазии и запуска прямых рейсов из Нижнего, у нас есть клиенты, которые предпочитают прямые перелеты. И на первом рейсе у нас были клиенты, и сейчас есть небольшое количество. Людям стало удобнее. Но у Абхазии своя специфика, это не массовое направление. Есть любители Абхазии, есть любители Крыма, той же Анапы — и они из года в год выбирают именно их.

Вообще, сопоставлять востребованность заграничных и российских туров некорректно. В России каждый у себя дома — люди не привыкли путешествовать по стране с помощью туроператора. Если только это не групповые экскурсионные туры, которые могут привезти туда, куда сам не попадешь. Даже по таким топовым маршрутам, как Золотое кольцо или Санкт-Петербург, люди любят отправляться сами на своей машине и самостоятельно их изучать.

Причем все чаще туристы отдают предпочтение коротким поездкам по стране. Мы принимаем много гостей в Нижнем Новгороде и видим, что многодневные туры теряют популярность. Туристы приезжают в город в основном только на пятницу-воскресенье.

Записала Анастасия Титова