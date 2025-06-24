На Дону к проекту «Производительность труда» подключились 34 компании

К федеральному проекту «Производительность труда» в Ростовской области подключились 28 компаний с выручкой от 400 млн руб., а к региональной его части — шесть предприятий с выручкой от 100 до 400 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

После перехода в федеральный проект, как ранее сообщал «Ъ-Ростов», компаниям становятся доступны расширенные меры поддержки: льготные займы от ФРП, налоговые преференции, специальные программы обучения для руководителей, помощь в экспортной деятельности, поясняют в сообщении.

В целом по стране, в 2025 году к программе подключились 600 организаций. Прирост добавленной стоимости у них составил 434 млрд руб.

Наталья Белоштейн