На Ставрополье построят вторую солнечную электростанцию в 2025 году

Ставропольский край планирует построить вторую солнечную электростанцию. Реализация проекта стартует в течение года. Встреча с инвестором запланирована в рамках пятого Северо-Кавказского энергетического форума. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики, промышленности и связи региона Ивана Ковалева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «Россети Юг» Фото: пресс-служба компании «Россети Юг»

«По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова мы продолжаем тренд на развитие зеленой энергетики на территории региона. У нас планируется подписание соглашения на строительство еще одной солнечной электростанции, реализация этого проекта должна начаться к концу этого года либо в начале следующего. На полях форума будем обсуждать эти моменты, проектное решение»,— сообщил министр.

Северо-Кавказский энергетический форум пройдет на Ставрополье 26-28 июня в Минводыэкспо. Мероприятие позволит познакомиться с передовыми разработками в области электроснабжения и энергоэффективности, снижения выбросов в атмосферу.

Форум соберет около 400 участников из российских регионов. Также ожидается участие делегаций из Белоруссии, Китая и стран ближнего зарубежья.

Николай Аксенов