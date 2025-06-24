На Ставрополье список разрешенных для купания водоемов расширился до 29

Роспотребнадзор Ставропольского края добавил 10 водоемов в список разрешенных для купания, доведя общее количество безопасных мест отдыха до 29 объектов. Об этом сообщает на официальном сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Все новые локации успешно прошли санитарные и эпидемиологические проверки. Среди одобренных территорий — акватории Новотроицкого водохранилища возле восьми баз отдыха: «Правда», «Дорожник», «Лагуна», «Голубые огни», «Жемчужина», «Южный причал» и «Новотроицкая». Также разрешение получили водохранилище «Волчьи ворота», база водных видов спорта на озере Буйвола в Буденновске и городское озеро в Ипатово.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора постоянно контролируют качество воды и почвы в водоемах по санитарно-химическим, санитарно-микробиологическим и паразитологическим параметрам.

Ведомство призывает жителей и гостей региона избегать купания в озерах и прудах, не прошедших специальную проверку.

Николай Аксенов