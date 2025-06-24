В Ленинградской области ликвидировали нарколабораторию

В Сертолово Ленинградской области полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию по производству синтетического психостимулятора альфа-PVP. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подпольный цех располагался в арендованном доме. При обыске оперативники изъяли около 6,8 кг порошкообразного и кристаллического вещества, которое экспертиза подтвердила как производное альфа-PVP. Также были изъяты колбы с исходным сырьем, канистры емкостью от 5 л до 20 л с химическими реактивами, специальное оборудование и упаковочный материал.

Задержаны двое подозреваемых — «варщик» и его помощник. По данным МВД, они изготавливали запрещенные вещества около года. Готовый товар распространялся через тайники, при этом выявлено шесть таких закладок общей массой около 34 кг. Всего из незаконного оборота изъято порядка 45 кг психотропных веществ.

В Главном следственном управлении ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК). Следственные действия продолжаются.