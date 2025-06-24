Челябинка получила травмы после столкновения двух автобусов

В Челябинске в результате столкновения двух автобусов пассажирка получила травмы, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, ранним утром 24 июня около дома №58 по улице Кузнецова автобус ЛиАЗ под управлением 66-летнего водителя, следовавший по маршруту №51, столкнулся с транспортным средством Volgabus, 63-летний водитель которого вез горожан по маршруту №5. В результате ДТП пассажирку второго автобуса с травмами доставили в медицинское учреждение. На место происшествия прибыли экипажи дорожно-патрульной службы. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

Виталина Ярховска