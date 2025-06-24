Росприроднадзор не доказал более 200 млн рублей ущерба от строительства метро

Региональное управление Росприроднадзора проиграло судебный спор с АО «Моспроект-3», генеральным подрядчиком по продлению линий метро в Нижнем Новгороде. В 2023 году сотрудники надзорного ведомства провели выездную проверку территории близ д. 30 на улице Коминтерна, где генподрядчик складировал грунт со строительными отходами — ломом бетона, битым кирпичом. С помощью специалистов ЦЛАТИ по ПФО проверяющие определили, что навалы грунта общей массой более 7 тыс. т вышли за границы предоставленного компании участка, а ущерб почвам от загрязнения отходами IV класса опасности составил 214,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Эту сумму Росприроднадзор попытался взыскать с АО «Моспроект-3», однако суд решил, что проверяющие при отборе проб нарушили закон, не проведя видеосъемку процедуры. «Поскольку отбор сделан в отсутствие видеосъемки, материальный носитель с видеозаписью не приобщался к протоколу, то невозможно достоверно установить, где эти пробы отобраны», — указал судья, которого не устроила фотофиксация истца. Кроме того, были учтены доводы строителей о том, что извлеченный при проходке тоннелей грунт не относится к отходам IV класса опасности: в дальнейшем он может использоваться для обратной засыпки, благоустройства территорий и прочих строительных работ.

Отказывая надзорному ведомству во взыскании экологического ущерба, суд сослался и на судебную практику в Карачаево-Черкесии, где сотрудники Росприроднадзора некорректно и неясно отразили место и время забора проб.

Иван Сергеев