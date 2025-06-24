Семь самолетов вернулись в аэропорт Сочи после непогоды

Семь воздушных судов, перенаправленных накануне вечером на запасные аэродромы в Минеральные Воды и Владикавказ из-за ливней, возвратились в аэропорт Сочи. Об этом сообщила воздушная гавань курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Аэропорт Сочи принял все семь самолетов, уходивших на запасные аэродромы»,— говорится в сообщении.

Экипажи рейсов приняли решение о перенаправлении в понедельник вечером, когда на город обрушились интенсивные осадки. Непогода привела к подтоплению участков автотрасс, а река Херота поднялась до критических отметок.

На 24 июня в Сочи сохраняется штормовое предупреждение. Купание на пляжах курорта временно ограничено.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте и на федеральной территории Сириус прогнозировали ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждали о грозах с порывами ветра до 15 м/с, а в горной зоне — сильные дожди.

Мария Удовик