Гендиректор ММК стал почетным гражданином Магнитогорска

Генеральный директор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Павел Шиляев получил звание «Почетный гражданин Магнитогорска». Решение принято городским собранием депутатов 24 июня, сообщает пресс-служба.

Звание «Почетный гражданин Магнитогорска» присваивается с 1965 года, и Павел Шиляев стал 116-м его обладателем. С инициативой о присвоении награды выступил коллектив ММК, а депутаты единогласно поддержали это решение.

Павел Шиляев возглавляет комбинат с 2014 года. Он является кандидатом технических наук, депутатом Законодательного собрания Челябинской области, награжден знаком «За заслуги перед Челябинской областью» и медалью «За заслуги в законотворческой деятельности».

Татьяна Андреева