В Челябинске ищут подрядчиков на вывоз мусора из шести районов за 1,8 млрд рублей

Центр коммунального сервиса Челябинска объявил две закупки на вывоз мусора из шести районов города. Общая начальная стоимость контрактов превышает 1,8 млрд руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Самый дорогостоящий контракт заключат с подрядчиком на вывоз мусора из Тракторозаводского, Советского и Курчатовского районов. Стоимость работ оценивается в 1 млрд руб. В конкурсной документации отмечено, что объем скопленных отходов в этих районах составит 218 тыс. т. Его будут вывозить на мусорный полигон Полетаево, однако из Курчатовского района не менее 50 тыс. т отходов разрешается транспортировать на мусоросортировочный комплекс по улице Автодорожная.

Второй контракт на вывоз мусора из Металлургического, Ленинского и Калининского районов стоит 802,7 млн руб. Предполагаемый объем вывозимого мусора с этих территорий оценивается в 172,6 тыс. т. Его можно транспортировать только на полигон в Полетаево.

Оба контракта рассчитаны до конца 2026 года.

Подрядчиков определят 10 июля.

Ольга Воробьева