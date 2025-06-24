В Ярославле закроют мост

В Ярославле с 25 июня будет закрыт для проезда Комсомольский мост. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Ограничения введут с 12:00 и до окончания ремонта проезжей части моста, конкретные сроки которого не называются. Мэрия попросила горожан быть внимательными и соблюдать требования ПДД.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Комсомольский мост был открыт в июле 2018 года. В ходе карточного ремонта в этом году там выявили разрушение нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и гидроизоляции. На ремонтные работы требуется два-три месяца.

Алла Чижова