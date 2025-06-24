В Балакове будут судить экс-работницу АО «Почта России» за присвоение 130 тыс.

Балаковский районный суд Саратовской области рассмотрит уголовное дело о присвоении 130 тыс. руб. (ч. 3 ст. 160 УК РФ) в отношении бывшего начальника одного из отделений почтовой связи в Балаково. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в ноябре минувшего года фигурантка присвоила себе свыше 130 тыс. руб., принадлежавших двум пенсионерам. Она потратила эти деньги на личные нужды.

Фигурантка признала свою вину и в полном объеме возместила причиненный ущерб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении бывшей работницы АО «Почта России» направлено в суд на рассмотрение. Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Павел Фролов