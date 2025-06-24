В Запорожье задержаны трое россиян за попытку диверсии в Бердянске

Сотрудники ФСБ задержали на территории Запорожской области трех граждан России. Их подозревают в подготовке диверсии на объекте жизнеобеспечения региона.

Согласно пресс-релизу ФСБ, все трое были задержаны с поличным при попытке подрыва объекта газораспределительной сети в Бердянске. На месте преступления, а также по адресам их проживания нашли самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления. Следственный отдел УФСБ возбудил дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 281 УК (покушение на диверсию), ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору).

ФСБ показала видео задержания фигурантов. Среди них — одна женщина. Она рассказала, что ей позвонил знакомый и предложил «оказать содействие украинским службам»: хранить взрывчатые вещества и поучаствовать в подрыве газораспределительной станции. Второй задержанный заявил, что сотрудничал с представителем СБУ по имени Максим, тот попросил его собрать взрывное устройство. Третий фигурант сказал, что был «дома один, никому не нужен» и его попросили осуществить взрыв.

Вчера ФСБ задержала двух жительниц Запорожской области по подозрению в госизмене (ст. 275 УК). По версии ФСБ, женщины передавали украинским спецслужбам данные о расположении личного состава и военной техники вооруженных сил РФ.