ФСБ задержала двух жительниц Запорожской области за шпионаж в пользу Украины

ФСБ России заявила о задержании двух жительниц Запорожской области по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК). Им грозит наказание до пожизненного лишения свободы.

По данным ведомства, женщины собирали и передавали украинским спецслужбам сведения о расположении личного состава и военной техники вооруженных сил России. В ФСБ также напомнили, что украинские спецслужбы все чаще используют мессенджеры Telegram и Whatsapp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) для вовлечения граждан в диверсионную деятельность.