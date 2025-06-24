В Перми впервые за пять лет наметился прирост населения

В Перми впервые за последние пять лет произошел прирост населения, сообщил глава города Эдуард Соснин во время ежегодного доклада о работе в 2024 году на пленарном заседании городской думы. В частности, население краевого центра выросло на 600 человек, составив 1,027 млн человек.

Депутат гордумы Владимир Плотников поинтересовался факторами прироста численности населения Перми. «Что послужило для этого причиной, или по ночам стали отключать интернет?», - спросил он. Эдуард Соснин отвечал, что незначительный прирост населения показали данные статистики по состоянию на 1 января 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. «Это комплексный вопрос, к нему надо подходить широко. Но хочется надеяться, что это тенденция и тренд, которые будут дальше продолжены», - подчеркнул глава Перми.