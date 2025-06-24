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Россети обновят изоляцию на 14 магистральных ЛЭП в Астраханской области

Филиал ПАО «Россети» обновит на территории Астраханской области изоляцию на 14 магистральных ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Специалисты МЭС Юга уже начали работы по замене 112 изоляторов на ЛЭП 220-500 кВ. Благодаря этому удастся добиться более надежного электроснабжения Астраханской области, а также бесперебойного транзита энергии в Волгоградскую область и Калмыкию.

Выполненные из закаленного стекла устройства имеют долгий срок эксплуатации и повышенную механическую прочность. Для выявления дефектов не требуются диагностические приборы.

Павел Фролов

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