Завершено расследование против главы Камских Полян, получившего взятку айфоном

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении главы Камских Полян Рината Салахутдинова, обвиняемого в получении взятки в виде iPhone 16. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, в январе 2025 года Ринат Салахутдинов получил через директора МКП «Водоканал» взятку от руководителя компании «Наш дом Камские Поляны» в виде смартфона стоимостью 108 тыс. руб. Взамен фигурант должен был оказать содействие в подписании актов выполненных работ по муниципальным контрактам. Также глава Камских Полян должен был посодействовать, чтобы должностных лиц не привлекли к ответственности в случае нарушений.

Уголовное дело направили в Нижнекамский городской суд для дальнейшего рассмотрения.

Диана Соловьёва