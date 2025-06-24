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В Железноводске задержали мужчину, стрелявшего по прохожим

В Железноводске Ставропольского края правоохранители задержали мужчину, который открыл стрельбу из пневматического оружия по прохожим и животным. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Бакулин.

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

«Благодаря быстрым действиям полицейских нарушителя удалось оперативно задержать»,— написал Евгений Бакулин.

По словам главы города, полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Арестованный находится в полицейском участке.

Николай Аксенов

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