В Железноводске задержали мужчину, стрелявшего по прохожим

В Железноводске Ставропольского края правоохранители задержали мужчину, который открыл стрельбу из пневматического оружия по прохожим и животным. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Бакулин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

«Благодаря быстрым действиям полицейских нарушителя удалось оперативно задержать»,— написал Евгений Бакулин.

По словам главы города, полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Арестованный находится в полицейском участке.

Николай Аксенов