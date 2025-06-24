На трессе М-4 «Дон» в ДТП с самосвалом пострадал подросток

В ДТП с самосвалом на 1007-м км трассы М-4 «Дон» получил травмы и был госпитализирован 13-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ ГАИ по Ростовской области Фото: Пресс-служба ГУ ГАИ по Ростовской области

Произошло это утром 24 июня. 36-летний водитель Iveco Daily, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди самосвала Sitruk и врезался в него.

В результате ДТП 13-летний пассажир Iveco получил травмы и доставлен в медицинское учреждение. «Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего»,— отметили в Госавтоинспекции.

Наталья Белоштейн