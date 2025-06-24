Правительство РФ направит 165 млн рублей на поддержку курского бизнеса

Кабмин решил выделить 165 млн руб. на компенсации индивидуальным предпринимателям (ИП) и компаниям Курской области, утратившим имущество в результате действий ВСУ. Как сообщили в правительстве РФ, поддержку планируется оказать 64 организациям и 351 ИП.

Они утратили имущество в результате терактов, в частности произошедших в прошлом году — 4 апреля в Курске и 4 июля в селе Свердликово Суджанского района. Также бизнесмены пострадали в результате вторжения ВСУ, начавшегося 6 августа 2024-го.

Куряне получат до 400 тыс. руб. за полностью утраченное имущество и до 200 тыс., если оно утрачено частично. Средства на эти цели поступят из резервного фонда правительства РФ.

В конце мая кабмин решил направить 618 млн руб. на поддержку бизнеса в Белгородской, Курской и Брянской областях.

Алина Морозова