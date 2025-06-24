Четыре человека пострадали в Ижевске от укусов змей с начала года

С начала года в токсикологическое отделение ГКБ №6 в Ижевске обратилось четыре человека, пострадавших от укусов змей, сообщили в минздраве Удмуртии. Один из укушенных попал в реанимацию после попытки отсосать яд из раны. Его стабилизировали через трое суток: был диагностирован отек гортани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В учреждении рассказали о мифах, связанных с оказанием первой медицинской помощи при укусах змей. «Некоторые накладывают жгут, что категорически запрещено — это нарушает кровообращение и может привести к некрозу тканей. Другие пытаются прижечь рану, но это не только бесполезно, но и повышает риск занесения инфекции. Также ошибочно употреблять алкоголь в качестве “обезболивающего” — на самом деле он лишь усугубляет обезвоживание и ухудшает состояние»,— сообщили в ГКБ №6.

Для снижения риска быть укушенным рекомендуют надевать плотную одежду и обувь, а перед тем, как опустить руку в траву или под листья, пошевелить их палкой. Змеи наиболее активны в жаркие дни. При столкновении с гадюкой не следует делать резких движений — нужно позволить ей уйти.