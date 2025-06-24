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Омская область получит 220 млн рублей на развитие туризма

Омской области из федерального бюджета направят 220 млн руб. на развитие туристской инфраструктуры. Средства предусмотрены на период с 2025-го по 2027 год, сообщил глава региона Виталий Хоценко.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По словам губернатора, деньги «будут направлены на создание модульных отелей, проведение событийных мероприятий и обустройство туристского центра в Омске».

Еще около 500 млн руб. в развитие туристической отрасли региона вложат инвесторы. Средства будут направлены на создание 150 модульных номеров в Омском и Тевризском районах.

В 2024 году Омскую область посетили более 900 тыс. человек. Относительно 2023 года показатель увеличился на 30%.

Александра Стрелкова

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