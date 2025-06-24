Скончался директор филиала «Ставрополькрайводоканал» в Буденновске

Директор производственно-технического подразделения буденновского филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал Восточный» Юрий Черняков скончался 23 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ставрополькрайводоканал» Фото: «Ставрополькрайводоканал»

Юрий Черняков проработал в сфере водоснабжения 22 года. Руководителем филиала «Ставрополькрайводоканала» в Буденновске он стал в 2003 году.

За профессиональные заслуги специалист награжден почетной грамотой министерства ЖКХ Ставропольского края, медалями за доблестный труд II и III степени, получил звание «Почетный работник ЖКХ России».

«Для нас Юрий Иванович был и останется в памяти, как профессионал своего дела, светлый, доброжелательный, позитивный и отзывчивый человек»,— говорится в сообщении компании.

Церемония прощания с Юрием Черняковым пройдет 25 июня в 12:00 в селе Покойное по адресу: улица Кумская, 30.

Николай Аксенов