Главу Башкирии наделили правом увольнять глав муниципальных образований
Курултай Башкирии в третьем чтении принял пакет изменений в региональную Конституцию. За правки, внесенные главой республики Радием Хабировым, проголосовали 107 из 108 присутствовавших на заседании парламента депутатов. Один не голосовал.
Глава Башкирии Радий Хабиров
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Изменения внесли в более чем 20 статей, главной новеллой стало расширение полномочий главы региона. Статья 87 Конституции, описывающая его функции, дополнена пунктом о праве главы Башкирии выносить предупреждения или объявлять выговор главам муниципальных образований и местных администраций. Кроме того, он может снимать их с должности или инициировать отставку, обратившись в муниципальные советы.
Изменения в Конституцию Башкирии обосновываются приведением региональных нормативно-правовых актов в соответствие с новыми положениями федерального законодательства о местном самоуправлении. Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» руководители субъектов наделены правом инициировать отставку муниципальных глав.
Как сообщал «Ъ-Уфа», в мае глава Башкирии создал специальную комиссию, которая должна предложить правки в региональные законы о местном самоуправлении в связи с изменением федерального законодательства.