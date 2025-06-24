Главу Башкирии наделили правом увольнять глав муниципальных образований

Курултай Башкирии в третьем чтении принял пакет изменений в региональную Конституцию. За правки, внесенные главой республики Радием Хабировым, проголосовали 107 из 108 присутствовавших на заседании парламента депутатов. Один не голосовал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Изменения внесли в более чем 20 статей, главной новеллой стало расширение полномочий главы региона. Статья 87 Конституции, описывающая его функции, дополнена пунктом о праве главы Башкирии выносить предупреждения или объявлять выговор главам муниципальных образований и местных администраций. Кроме того, он может снимать их с должности или инициировать отставку, обратившись в муниципальные советы.

Изменения в Конституцию Башкирии обосновываются приведением региональных нормативно-правовых актов в соответствие с новыми положениями федерального законодательства о местном самоуправлении. Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» руководители субъектов наделены правом инициировать отставку муниципальных глав.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в мае глава Башкирии создал специальную комиссию, которая должна предложить правки в региональные законы о местном самоуправлении в связи с изменением федерального законодательства.

Идэль Гумеров