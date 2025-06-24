В Свердловской области за сутки утонули два человека

На водоемах в Свердловской области за прошедшие сутки утонули два человека, сообщили в региональном МЧС. Один из них погиб на реке Сосьва в Серове, другой — в акватории Режевского водохранилища.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Напомним, днем 14 июня в ходе поисковых мероприятий обнаружили тело девочки 2013 года рождения, которая утонула во время купания 12 июня в водоеме около поселка Рефтинский (Свердловская область). Ученица школы №56 Артемовского приехала к водохранилищу с родителями и бабушкой, чтобы отдохнуть всей семьей.

Ирина Пичурина