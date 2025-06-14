В Свердловской области нашли тело утонувшего ребенка в Рефтинском водохранилище

Днем 14 июня в ходе поисковых мероприятий обнаружили тело девочки 2013 года рождения, которая утонула 12 июня в водоеме около поселка Рефтинский, сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, ученица школы №56 Артемовского приехала к водохранилищу с родителями и бабушкой, чтобы отдохнуть всей семьей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

«Когда купались на участке, где этого делать нельзя, так как там установлены специальные знаки, буквально на несколько мгновений взрослые отвернулись, но и этих секунд было достаточно, чтобы подросток утонул»,— пояснил полковник Горелых. В СКР добавили, что ребенка унесло от других купающихся в результате сильного течения.

В СКР отметили, что после случившегося организовали проведение процессуальной проверки. «Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются родственники погибшей девочки, очевидцы случившегося, истребован и анализируется характеризующий материал»,— добавили в ведомстве, подчеркнув, что по итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

Василий Алексеев