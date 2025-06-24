В Ростове выставили на продажу дом XIX века на берегу озера Неро

В Ростове Великом Ярославской области на продажу выставлен объект культурного наследия, расположенный на улице Пролетарской, 35. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Здание 1840 года продается за 5,9 млн руб. посредством публичного предложения. Вместе с двухэтажным домом реализуются склад, два гаража и 12 соток земли. Объекты находятся неподалеку от берега озера Неро и Ростовского кремля.

«Благодаря удачному местоположению и значительной площади в здании можно сделать гостевой дом или бутик-отель»,— считает министр имущественных отношений области Николай Здоров.

Алла Чижова