Ярослав Долинский стал новым руководителем управления дорог «Черноморье»

Ярослав Долинский назначен исполняющим обязанности начальника ФКУ Управление федеральных автомобильных дорог «Черноморье». Он сменил на этом посту бывшего ростовского вице-губернатора Виктора Вовка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: rosavtodor.gov.ru Фото: rosavtodor.gov.ru

Более 11 лет, до 2021 года, господин Долинский возглавлял ФКУ Упрдор «Алтай». Затем работал заместителем начальника ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» и заместителем начальника ФКУ Упрдор «Черноморье». За вклад в развитие транспортной инфраструктуры он получил звание заслуженного работника дорожной отрасли Алтайского края.

Его предшественник Виктор Вовк возглавлял учреждение с апреля 2022 года. До этого он занимал должность заместителя губернатора Ростовской области, курируя транспортную и строительную сферы региона.

ФКУ «Упрдор Черноморье» отвечает за эксплуатацию и развитие федеральных автомобильных дорог в южной части России, включая ключевые направления в Краснодарском крае и курортных зонах черноморского побережья. Смена руководства в «Черноморье» совпала с началом высокого курортного сезона, в период которого дорожная инфраструктура региона традиционно испытывает повышенную нагрузку.

Мария Удовик