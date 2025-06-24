На Дону аннулировали 124 декларации качества мясной, рыбной и молочной продукции

В Ростовской области с начала года 124 декларации о соответствии качества мясной, рыбной и молочной продукции признали недействительными. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

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Уточняется, что в сертификатах отсутствовали показатели лабораторных испытаний качества продуктов. Всего с начала года на Дону 32 юрлицам и 13 индивидуальным предпринимателям объявили предостережения.

В ведомстве также сообщили, что специалисты обнаружили отсутствие исследований на антибиотики, патогенные микроорганизмы, токсичные элементы, пестициды в ходе проверки ИП Звонарева В.А., ЗАО «Колхоз Советинский», ИП Силкина М.М. Кроме того, в ходе мониторинга аннулировали декларации производителей ИП Шейкина А.В. и ИП Лесового П.А. по факту фальсификации жировой фазы молочной продукции жирами немолочного происхождения.

Константин Соловьев