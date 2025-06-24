44-летняя жительница Нижнекамска потеряла более 945 тыс. руб., поверив мошенникам, которые представились сотрудниками сотовой компании. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жительница Нижнекамска лишилась 945 тыс. рублей при «продлении» договора связи

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Жительница Нижнекамска лишилась 945 тыс. рублей при «продлении» договора связи

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Женщина обратилась в дежурную часть УМВД России по Нижнекамскому району с заявлением о мошенничестве. По ее словам, злоумышленники представлялись операторами сотовой связи, а затем сотрудниками портала Госуслуг и банка. Действуя по их указаниям, потерпевшая сообщила мошенникам всю необходимую информацию. Как рассказала женщина, не вся украденная сумма являлась ее сбережениями — часть денег была кредитной.

По данному факту УМВД России по Нижнекамскому району возбудило уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Анар Зейналов