В Новороссийске разберутся с водителем автобуса, назвавшим ребенка инвалидом

Водитель общественного транспорта, назвавший ребенка с проездным инвалидом, вызван в управление транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска. Об этом сообщил вице-мэр города-героя Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О ситуации стало известно после публикации в соцсетях: родитель ребенка заявил, что водитель автобуса назвал подростка с проездным инвалидом, однако это не соответствует действительности. Неподобающее поведение повторилось, когда ребенок возвращался домой тем же маршрутом. В этот раз реакцию водителя удалось зафиксировать на видеокамеру.

В управлении транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска разберутся с ситуацией и при необходимости отстранят водителя от пассажирских перевозок до завершения проверки.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске планируют перейти к автобусам среднего класса до 2026 года.