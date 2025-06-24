Температура моря в Сочи достигла +22 градусов

Вода на побережье Сочи прогрелась до +22 градусов, что является комфортной температурой для купания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

В других курортных городах Кубани — Геленджике, Анапе и Туапсе — температура моря составляет +21 градус.

«Температура воды на черноморском побережье вполне симпатичная. В Геленджике, Анапе, Туапсе она составляет 21 градус, в Сочи — комфортные для купания 22 градуса»,— отметил господин Вильфанд.

Эксперт пояснил, что ранее большие объемы холодной воды в реках понизили температуру на побережье в районе Сочи, однако сейчас она восстановилась и продолжает расти.

Иная ситуация складывается в приморских городах Крыма. В Алуште и Ялте из-за сгонного ветра температура воды составляет всего +11...12 градусов. По прогнозам метеорологов, потепление воды в крымских курортах начнется лишь к концу недели.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте прогнозировали ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждали о грозах с порывами ветра до 15 м/с, а в горной зоне — сильные дожди.

Мария Удовик